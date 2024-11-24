شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم توجه المدارس الفنية بأداء النشيد الوطنى باللغة العربية والان مع تفاصيل الخبر

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، بشأن النشيد الوطني بمدارس التعليم الفني، حيث شددت على كل مدارس التعليم الفنى بجمهورية مصر العربية بشأن أداء النشيد الوطنى باللغة العربية وحدها دون غيرها، والتأكيد على المدارس بتنفيذ التكليفات.

وكان محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قام صباح اليوم، بجولة تفقدية مفاجئة لثلاث مدارس تابعة لإدارة شمال الجيزة التعليمية بمحافظة الجيزة، ومدرستين تابعتين لإدارة الساحل التعليمية، ومدرسة تابعة لإدارة الزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة، وذلك فى إطار جولات الوزير الميدانية المتواصلة بمختلف محافظات الجمهورية، للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية .

ورافق الوزير، خلال جولته، الدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجى والمتابعة.

واستهل الوزير محمد عبد اللطيف جولته بزيارة مدارس تابعة لإدارة شمال الجيزة التعليمية بمحافظة الجيزة، حيث تفقد مدرسة "أحمد عرابى للتعليم الأساسي" التى تضم عدد 1890 طالب وطالبة، وتشتمل فى الفترة الصباحية على طلاب رياض الأطفال والصفوف الأولى والثانية والثالثة الابتدائي، وفى الفترة المسائية طلاب مراحل الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائى وطالبات المرحلة الإعدادية.

وحرص الوزير خلال تفقده لفصول المدرسة على متابعة مستوى الطلاب فى القراءة والكتابة والرياضيات، ومدى التزام الطلاب بكراسات الحصة والواجبات المدرسية، وكذلك التأكد من الالتزام بدفاتر التحضير والحضور والغياب.

وعقب ذلك، قام وزير التربية والتعليم بتفقد مدرسة “عثمان بن عفان الابتدائية” التى تضم عدد 1450 طالب وطالبة، وحرص على متابعة نسب حضور الطلاب، ودفاتر تسجيل درجاتهم فى التقييمات الأسبوعية؛ للاطمئنان على مستوى التحصيل الدراسى للطلاب، فضلًا عن التفاعل الإيجابى مع المعلمين داخل الفصول.

كما التقى الوزير بعدد من المعلمين بالمدرسة واستمع لآرائهم حول ما يتم حاليًا من ضبط المنظومة التعليمية، وملاحظاتهم حول وجود أية معوقات تعوق عملهم.

ووجه الوزير فى ختام جولته للمدرسة بتشكيل لجان متابعة يومية للمدرسة وتنظيم برامج علاجية لتحسين مهارات القراءة والكتابة والرياضيات.

ثم توجه الوزير لتفقد مدرسة "إمبابة الإسماعيلية الإعدادية بنين"، والتى تضم عدد 862 طالبا، حيث قام بمراجعة نسب حضور الطلاب، ومستوى تحصيلهم الدراسي، واطلع على كراسات الحصة والواجبات المدرسية، ومقارنتها بدفتر درجات أعمال السنة، موجهًا بتشكيل لجان متابعة لضبط أداء العملية التعليمية بالمدرسة، ونسب حضور الطلاب.

كما توجه الوزير لزيارة مدارس تابعة لإدارة الساحل التعليمية بمحافظة القاهرة، حيث تفقد مدرسة "الساحل الابتدائية " والتى تضم عدد ٩٢٥ طالبا وطالبة، وحرص خلال تفقد الفصول على متابعة كراسات الطلاب للحصة والواجبات، ودفاتر المعلمين للتحضير، والاطمئنان على تسجيل نسب الغياب والحضور، ودفاتر التقييم الأسبوعى ودرجات أعمال السنة، وأجرى الوزير حوارًا أبويًا مع الطلاب حول مدى استيعابهم الدراسى، وأمنياتهم المستقبلية.

وأشاد الوزير بمستوى طلاب المدرسة، وجهود مديرة المدرسة فى الحفاظ على النظام والنظافة ومستوى الطلاب، وكذلك أحد المعلمين المتميزين بالمدرسة مما كان له أكبر الأثر الإيجابى على مستوى الطلاب التحصيلي، موجهًا أيضا بتوفير احتياجات المدرسة من الديسكات.

كما تفقد الوزير مدرسة "فريد أبو حديد الإعدادية بنين" والتى تضم عدد 1138 طالبا، حيث تابع نسب التزام الطلاب بالحضور، ومستواهم فى التقييمات، موجهًا بتشكيل لجان متابعة، وإعداد تقارير أسبوعية حول انتظام العملية التعليمية فى المدرسة والتقييمات الأسبوعية.

واختتم الوزير جولته بتفقد مدرسة اليرموك الابتدائية، التابعة لإدارة الزاوية الحمراء التعليمية، والتى تضم عدد 1117 طالبا وطالبة بمرحلة التعليم الأساسي، حيث حرص على متابعة كراسات الحصة والواجبات المدرسية والتقييمات الأسبوعية، ومستوى التحصيل الدراسى للطلاب.