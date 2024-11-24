شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إسرائيلى: 250 عملية إطلاق من لبنان باتجاه الشمال منذ منتصف الليل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد العظيمالأحد، 24 نوفمبر 2024 04:27 م
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام إسرائيلي: 250 عملية إطلاق من لبنان باتجاه الشمال منذ منتصف الليل.
وذكر إعلام إسرائيلي: صفارات الإنذار تدوي في شتولا وشوميرا وإيفين مناحم بالجليل الغربي، وكذلك في الكريوت قرب حيفا المحتلة وعدد من المستوطنات بالجليل شمال إسرائيل
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