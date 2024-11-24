شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إسرائيلى: 250 عملية إطلاق من لبنان باتجاه الشمال منذ منتصف الليل والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 24 نوفمبر 2024 04:27 م

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام إسرائيلي: 250 عملية إطلاق من لبنان باتجاه الشمال منذ منتصف الليل.

وذكر إعلام إسرائيلي: صفارات الإنذار تدوي في شتولا وشوميرا وإيفين مناحم بالجليل الغربي، وكذلك في الكريوت قرب حيفا المحتلة وعدد من المستوطنات بالجليل شمال إسرائيل