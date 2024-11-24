شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا: نحو 70 ألف فلسطينى فى شمال غزة يكافحون للحصول على مياه نظيفة والان مع تفاصيل الخبر

قالت وكالة الأونروا، إن نحو 70 ألف فلسطيني في شمال قطاع غزة يكافحون للحصول على مياه نظيفة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأضافت الأونروا: سكان غزة معرضون لخطر الجفاف والمرض بشكل مستمر بسبب نقص الوقود الذي يمنع آبار المياه من العمل.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثي، مع دخول الحرب على غزة عامها الثاني، والتي أحدث كارثة إنسانية وتدميرًا واسعًا وغير مسبوق طال مناحي الحياة كافة.