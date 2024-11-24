أخبار مصر.. التنمية المحلية توجه برفع درجة الاستعداد تحسبا لموجة الطقس السيئ

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توجيه وزارة التنمية المحلية، للمحافظات برفع درجة الاستعداد تحسبا لموجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار التى تتعرض لها بعض المحافظات، خاصة مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من تأثر البلاد بامتداد منخفض جوى متمركز على البحر المتوسط يعمل على نشاط الرياح على كافة الأنحاء مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، ويكون مثير للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

صرّح مصدر مسؤول بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن أسعار كروت شحن الرصيد للمحمول لم تشهد أي زيادة في السوق المحلية، موضحًا أن كارت الشحن فئة 100 جنيه يوفر نفس الرصيد السابق بقيمة 70 جنيهًا. وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، جميع الأجهزة والتنفيذية والخدمية بالمحافظات برفع درجة الاستعداد لمواجهة موجة الطقس السيئ والرياح المثيرة للأتربة، وسقوط الأمطار التى شهدتها بعض المحافظات منذ الساعات الأولى لصباح اليوم الأحد، وذلك فى إطار تقارير هيئة الأرصاد الجوية ببدأ حالة من عدم الاستقرار فى حالة الطقس خلال الأسبوع الجارى على معظم محافظات الجمهورية، وسقوط أمطار متفاوتة الشدة يصاحبها وجود نشاط للرياح على كافة الأنحاء. التنمية المحلية توجه المحافظات بنشر فرق التدخل السريع تحسبا للطقس السيئ

أوضحت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس والظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة من الأحد 24 نوفمبر 2024 إلى الجمعة 29 نوفمبر 2024، وذلك على النحو التالي: أعلنت غرف عمليات المرور حالة الطوارئ لمواجهة تقلبات الطقس، خاصة بعد سقوط أمطار في عدة محافظات، وظهور الرياح على الطرق الرابطة بين المحافظات، بعد توقعات هيئة اﻷرصاد الجوية، وتستقبل غرف العمليات البلاغات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية على مدار الساعة. أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، جدول امتحانات شهر نوفمبر للمراحل الثلاثة (ابتدائى - إعدادى – ثانوى)، بعد تعديلها، لتنطلق من الأحد الموافق 1 ديسمبر 2024 بدلاً من الأحد 24 نوفمبر 2024، منبهة جميع الإدارات بالالتزام بالمواعيد المحددة من المديرية بجميع مدارس تعليم الجيزة. كشفت المهندسة ريم عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية لنوعية الهواء والحماية من الضوضاء من وزارة البيئة، أن هناك مشروعا ممولا من قرض من البنك الدولي لتحسين جودة نوعيه الهواء والحماية من الضوضاء، وأن المكون الثالث منه يتضمن توفير عدد 180 أتوبيس نقل عام كهربائي، وإنه حاليا يتم طرح مناقصة لشراء هذه الأتوبيسات. توفر منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، حيث تم صرف ما يقرب من 92% من مقررات التموين عن شهر نوفمبر الجارى حتى الآن، ويتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقد بالبطاقة. تبدأ وزارة العمل، اليوم، الأحد 24 نوفمبر 2024، فى تلقى طلبات التقديم على فرص عمل للمصريين بالإمارات، على أن يكون الخميس الموافق 28 من نفس الشهر هو آخر أيام التقديم، ويتم التقديم للحصول على تلك الفرص يدوياً، بالإدارة العامة للتشغيل الكائنة بمقر الوزارة القديم في "3 شارع يوسف عباس -مدينة نصر -القاهرة"، من الساعة الثامنة صباحًا، وحتى الثالثة عصرًا، وسيتم التواصل مع المتقدمين هاتفياً من خلال الإدارة المختصة، لتحديد مواعيد الاختبارات. أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن الصوامع الحديثة مثل الصومعة الإماراتية تمثل نقلة نوعية فى الحفاظ على جودة الحبوب، وتقليل الفاقد أثناء عمليات التخزين والتداول، لافتا إلى أن وزارة التموين تعمل وفق رؤية استراتيجية لتطوير منظومة الأمن الغذائي، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق الاستدامة. وزير التموين: الصوامع الإماراتية الحديثة بطنطا نقلة نوعية في حفظ الحبوب في إطار توجه الدولة بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابين، كلفت النيابة العامة الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي، من تلك القوائم. استشهد 3 فلسطينيين وأُصيب آخرون بجروح، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية، النصيرات ومدينة رفح، وسط وجنوب قطاع غزة. استشهاد 3 فلسطينيين وسط وجنوب قطاع غزة الجنايات توافق على طلب النيابة العامة برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الإرهاب سجل سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا في البلاد 3770 جنيهًا بدون إضافة مصنعية في تعاملات اليوم، وفي السياق التالي تطورات سوق الذهب المصري والعالمي. عيار 24 يسجل 4309 جنيهات.

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