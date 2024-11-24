شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار حصول 21 شخصًا على جنسيات أجنبية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد، قرار وزارة الداخلية بحصول 21 شخصًا على جنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، مرفق أسماؤهم في الكشوف التالية.

صدر القرار بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

ونشرت الجريدة قرار بإبعاد شخصين خارج البلاد، لأسباب تتعلق بالصالح العام.

الجريدة الرسمية