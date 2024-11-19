شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو: حماس لن تحكم غزة.. ومكافأة 5 ملايين دولار مقابل كل محتجز والان مع تفاصيل الخبر

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن حماس لن تحكم غزة، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها.

وأضاف نتنياهو: "لن نتخلى عن مساعي العثور على المحتجزين المتبقين في غزة".

فيما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، أن نتنياهو يقول إن إسرائيل عرضت مكافأة 5 ملايين دولار مقابل كل محتجز يتم تحريره في غزة.