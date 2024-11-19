شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو: حماس لن تحكم غزة.. ومكافأة 5 ملايين دولار مقابل كل محتجز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب أحمد عبد الرحمنالثلاثاء، 19 نوفمبر 2024 07:53 م
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن حماس لن تحكم غزة، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها.
وأضاف نتنياهو: "لن نتخلى عن مساعي العثور على المحتجزين المتبقين في غزة".
فيما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، أن نتنياهو يقول إن إسرائيل عرضت مكافأة 5 ملايين دولار مقابل كل محتجز يتم تحريره في غزة.
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