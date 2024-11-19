أخبار مصر

نتنياهو: حماس لن تحكم غزة.. ومكافأة 5 ملايين دولار مقابل كل محتجز

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو: حماس لن تحكم غزة.. ومكافأة 5 ملايين دولار مقابل كل محتجز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب أحمد عبد الرحمن

الثلاثاء، 19 نوفمبر 2024 07:53 م

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن حماس لن تحكم غزة، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها.

 

وأضاف نتنياهو: "لن نتخلى عن مساعي العثور على المحتجزين المتبقين في غزة".

 

فيما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، أن نتنياهو يقول إن إسرائيل عرضت مكافأة 5 ملايين دولار مقابل كل محتجز يتم تحريره في غزة.

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements