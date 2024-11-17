شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. وزير التموين: لا نية لتحريك أسعار الخبز ومخزون السلع يكفى 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها تأكيد وزير التموين التزام الوزارة بتوجيهات رئيس الجمهورية بتحقيق التوازن بين ضبط الأسعار وضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين، ومنع احتكار المنتجات أو حجبها عن الأسواق مع توجيه الدعم إلى مستحقيه، والحرص على تحسين الأداء في منظومة التموين.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إلى مدينة "ريو دي جانيرو" بالبرازيل، للمشاركة في قمة مجموعة العشرين، المقرر أن تُعقد يومي 18-19 نوفمبر الجاري.

نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يفتتح الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية التزام الوزارة بتوجيهات رئيس الجمهورية بتحقيق التوازن بين ضبط الأسعار وضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين، ومنع احتكار المنتجات أو حجبها عن الأسواق مع توجيه الدعم إلى مستحقيه، والحرص على تحسين الأداء في منظومة التموين.

الرئيس السيسى يتوجه إلى البرازيل للمشاركة فى قمة مجموعة العشريننيابة عن الرئيس السيسى.. رئيس الوزراء يفتتح معرض القاهرة الدولى للاتصالاتوزير التموين: لا نية لتحريك أسعار الخبز ومخزون السلع يكفى 6 أشهرمجلس النواب يناقش قانون لجوء الأجانب.. يستهدف تنظيم أوضاع اللاجئين

بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مواقع العمل بمشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع (العين السخنة -العلمين - مطروح)، وذلك فى المسافة من منطقة جنوب حلوان عند كوبرى المسار لعبور النيل حتى تقاطع كوبري مسار القطار الكهربائي السريع مع الاوتوستراد. بدأت مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات المختلفة فى تلقى الطلبات من أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لـموسم 1446هـ - 2025م، حيث يستمر التقديم حتى يوم 28 نوفمبر الجاري. أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن فتح باب الحجز للمواطنين ذوي الهمم الراغبين في حجز وحدة سكنية ضمن إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين5" غدًا الاثنين 18 نوفمبر 2024. الإسكان: غدا فتح باب حجز الوحدات السكنية ضمن "سكن لكل المصريين5" لذوي الهمم فقط وزارة التضامن تتلقى طلبات أعضاء الجمعيات الأهلية للحصول على تأشيرات الحج كامل الوزير يتفقد مواقع العمل بالخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام فلسطيني، بسقوط 96 شهيدا وأكثر من 15 مفقودا و60 جريحا جراء 4 مجازر إسرائيلية في بيت لاهيا والنصيرات والبريج بقطاع غزة خلال الساعات الماضية.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس غدا الأحد 17 نوفمبر 2024، طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر، معتدل نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، مائل للحرارة على جنوب البلاد.

96 شهيدا وأكثر من 15 مفقودا و60 جريحا جراء 4 مجازر إسرائيلية بقطاع غزةاليوم.. طقس مائل للبرودة ليلا واضطراب بالملاحة وشبورة والصغرى بالقاهرة 17