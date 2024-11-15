شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. غدا طقس معتدل نهارا بارد ليلا والصغرى بالقاهرة 17 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت 15 نوفمبر 2024، طقسا مائلا للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر، معتدل نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

يشهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، غدا السبت، احتفالية عودة شركة النصر لصناعة السيارات للإنتاج.

افتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أول أسواق اليوم الواحد بالقاهرة، والتى تتم بالتعاون بين محافظة القاهرة ووزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير السلع الغذائية عالية الجودة بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق بـ30%.

افتتحت وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة 15 نوفمبر، 37 مسجدًا، فى إطار خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى، منها 23 مسجدًا جديدًا أو إحلالا وتجديدًا، و14 مسجدًا صيانة وتطويرًا. وزير التموين: سوق اليوم الواحد يوفر جميع المنتجات بتخفيضات تصل لـ50% قال الدكتور شريف فاروق وزير التموين، إن سوق يوم الواحد يستهدف توفير كل المنتجات الغذائية بأسعار وبكميات مناسبة للمواطنين، مضيفا أن التخفيضات تبدأ من 20% وتصل إلى 50%. عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اجتماعاً موسعاً مساء أمس، مع نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومساعديهم، لمتابعة سير العمل بالهيئة، وأجهزة المدن الجديدة. قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن مبادرة "باكو" لتمويل المناخ والاستثمار والتجارة BICFIT، التي أطلقتها أذربيجان خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP29، توسع آفاق التمويل المناخي من خلال تركيزها على العديد من الآليات الأخرى مثل الاستثمارات الأجنبية المباشرة والابتكار والمناطق الحرة الخضراء والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها، موضحة أن مصر انضمت للمبادرة لتعزيز جهودها في مجال تمويل المناخ، ودمج أجندات تمويل المناخ والاستثمار والتجارة ودفع الجهود العالمية لتحقيق المساهمات المحددة وطنيًا. تستضيف مدينة ريو دى جانيرو البرازيلية، قمة مجموعة العشرين التى تعقد يومى 18 و19 نوفمبر الجارى، بمشاركة مصرية بدعوة من الرئيس البرازيلى لولا دا سيلفا، الذى تتولى بلاده الرئاسة الحالية للمجموعة خلفا للهند. بمشاركة مصرية.. قمة العشرين تنعقد فى ريو دى جانيرو بالبرازيل 18 و19 نوفمبر وزيرة التعاون الدولى تشهد إطلاق مبادرة "باكو" لتمويل المناخ والاستثمار وزير الإسكان يوجه بدفع معدلات التنمية بالمدن الجديدة وضبط وحوكمة الإجراءات تنتهى غدا السبت، المدة الخاصة بالتقديم لحج القرعة 2025، والتى بدأت فى 30 أكتوبر الماضى وتستمر حتى بعد غدا السبت الموافق 16 نوفمبر الجاري. أعلنت وزارة الأوقاف عن مواعيد المقابلات الأولية للمتقدمين لمسابقة مرافقة بعثة الحج لهذا العام 1446 هـ / 2025 م، وتشمل الأئمة والواعظات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المعتمدين لدى مجالس الإفتاء والإقراء، وأعضاء الأسابيع والقوافل الدعوية. قرر وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، السماح بإرسال 7000 أمر تجنيد لليهود المتشددين (الحريديم) إلى الجيش الإسرائيلي، وفقا للقرار الذي تم اتخاذه في عهد سلفه يوآف جالانت.

غدا طقس معتدل نهارا بارد ليلا وشبورة صباحا والصغرى بالقاهرة 17 درجة غدا طقس معتدل نهارا بارد ليلا وشبورة صباحا والصغرى بالقاهرة 17 درجة تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت 15 نوفمبر 2024، طقسا مائلا للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر، معتدل نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد. جيش الاحتلال عن أوامر تجنيد الحريديم: نحتاج لكل فئات المجتمع فى هذا الوقت الأحد.. وزارة الأوقاف تبدأ المقابلات الأولية للمتقدمين لمرافقة بعثة الحج وزير التموين: سوق اليوم الواحد يوفر جميع المنتجات بتخفيضات تصل لـ50%غدًا.. آخر موعد للتقديم لحج القرعة لعام 2025

غدا.. رئيس الوزراء يشهد احتفالية عودة شركة النصر لصناعة السيارات للإنتاجوزير التموين ومحافظ القاهرة يفتتحان أسواق اليوم الواحد بتخفيضات تصل 50%وزارة الأوقاف تفتتح اليوم 37 بيتًا من بيوت الله منها 23 مسجدًا جديدًا