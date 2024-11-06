شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال يبحث مع رئيس لجان الفتوى عقد محاضرات لرفع الوعي الدينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الشيخ شريف أبو حطب، مدير عام منطقة وعظ القاهرة ورئيس لجان الفتوى والمصالحات ولم الشمل بوعظ الأزهر الشريف بالقاهرة، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك في تنفيذ الندوات وإلقاء المحاضرات الدعوية التوعوية بشكل دوري.

في هذا السياق، أكد "أبو حطب" أن للعمل في الإسلام مكانة عالية ومنزلة رفيعة يُنال الأجر والثواب من خلال العبادة والامتثال لأمر الله، كما يعتبر العمل نوعًا من أنواع الجهاد في سبيل الله، ويُشجع على النشاط والجد.

من جهته، أشار مدير عام منطقة وعظ الأزهر الشريف بالقاهرة إلى أن هدف العمل في الإسلام ليس مقتصرًا على كسب المال فقط، ويسعى أيضًا لتحقيق الأمن الاجتماعي بين الناس، مما يؤدي إلى التوازن النفسي على مستوى الفرد والجماعة.

ونوه الشيخ محمد عصمت الكيلاني، عضو لجنة التحكيم ولم الشمل بمنطقة وعظ القاهرة، بأهمية السعي والعمل، ويجب أن ينهض الإنسان للعمل، مستشعرًا شعار الجد والنشاط، وان العاقل لا يرضى لنفسه أن يكون كَلَّاً على غيره، ويعلم أن الرزق يأتي من السعي والجهد.

ويهدف هذا التعاون إلى تحقيق عدة أهداف، من بينها: رفع الوعي الديني لدى العمال وتعزيز قيم العمل والإنتاج، تهيئة بيئة عمل إيجابية قائمة على الاحترام المتبادل والقيم الأخلاقية، دعم التنمية البشرية من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة، المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.

من ناحيته، أعرب عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عن ترحيبه بالتعاون مع الأزهر الشريف، ممثلاً في منطقة وعظ القاهرة التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، يأتي هذا التعاون نتيجة لمكانة الأزهر الدينية العريقة في قلوب الجميع ومصداقيتها.