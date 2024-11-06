شكرا لقرائتكم خبر عن استطلاع رأى أديسون في اريزونا.. 46% يؤيدون ترامب و46% يؤيدون هاريس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل استطلاع رأى أديسون في اريزونا.. 46 % يؤيدون ترامب و 46 % يؤيدون هاريس.

وأضافت أن هناك استطلاع رأى في ميشجان 45 % ترامب و47 % يؤيدون هاريس.

ويصوّت الناخبون الأمريكيون، اليوم الثلاثاء، لاختيار رئيسهم الـ47 بين المرشحين الديمقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترامب.

وفتحت مراكز الاقتراع في أبوابها في جميع الولايات الأمريكية، إذ بدأت بولايات الساحل الشرقي "نيويورك، نيوجيرسي، ديلاوير، ماريلند، فرجينيا، كارولاينا الشمالية، كارولاينا الجنوبية، جورجيا، فلوريدا، كنتاكي، أوهايو، كونيتيكت، ماين".

ويبلغ عدد المؤهلين للتصويت في الولايات المتحدة نحو 240 مليون ناخب، لكن نحو 160 مليونًا منهم فقط مسجلون، وتسمح نحو نصف الولايات بالتسجيل في يوم الانتخابات، فيما يمكن للمواطنين في ولاية داكوتا الشمالية التصويت دون تسجيل مسبق.

وأدلى أكثر من 80 مليون شخص بأصواتهم بالفعل عبر التصويت البريدي أو في مراكز الاقتراع المبكرة.

وتنتشر الولايات المتحدة عبر 6 مناطق زمنية، ووفقًا لتوقيت الساحل الشرقي، يبدأ التصويت في وقت مبكر من الساعة 5 صباحًا يوم الثلاثاء ويستمر حتى الساعة 1 صباحًا يوم الأربعاء.



جانب من عملية الفرز فى أريزونا



عمليات الفرز فى أريزونا



فرز الاصوات أريزونا



فرز الاصوات فى أريزونا