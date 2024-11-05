الأمن الاقتصادي يضبط 2652 قضية سرقة تيار كهربائي خلال يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة الوزارة في الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي تكثيف حملاتها الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية في الفترة الأخيرة.

وأسفرت هذه الجهود خلال الـ 24 ساعة الماضية عن العديد من النتائج الإيجابية على النحو التالي:

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات

نفذت الإدارة عدة حملات لضبط المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، أسفرت الحملات عن ضبط 1443 قضية متنوعة.

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 2652 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات شروط التعاقد.

يذكر أنه جارٍ مواصلة الحملات الأمنية المكثفة على مستوى الجمهورية لضمان إحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بكل صورها.

يأتي ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية لمواصلة الحملات الأمنية المكثفة على مستوى الجمهورية بهدف إحكام السيطرة الأمنية ومكافحة جميع أشكال الجريمة.

وتواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون.