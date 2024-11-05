بودر "الحشيش الاصطناعي".. ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما مخدرات بـ25 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط عنصرين إجراميين بالجيزة والقليوبية لحيازتهما كمية من مخدر البودر الحشيش الاصطناعي، قدرت قيمتها المالية بحوالي 25 مليون جنيه.

معلومات وتحريات من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، تفيد بقيام عنصرين إجراميين بممارسة نشاط تخصص في الاتجار بمخدر البودر المعروف باسم "الحشيش الاصطناعي" وترويجه على عملائهما، وكانا قد اتخذا من دائرتي مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، وقسم شرطة ثان الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، مسرحًا لنشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف العنصرين وضبطهما وبحوزتهما 10 كيلو جرامات من مخدر البودر "الحشيش الاصطناعي"، وفرد خرطوش مع عدد من الطلقات النارية، بالإضافة إلى مبلغ مالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي.

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 25 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمواصلة اليقظة الأمنية، والتصدي الحاسم للأنشطة الإجرامية وتوجيه الضربات الاستباقية لمروجي المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطارها.