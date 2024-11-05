أمن المنافذ: ضبط 28 قضية متنوعة.. وتنفيذ 246 حكمًا قضائيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجح قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية في ضبط 32 قضية متنوعة خلال 24 ساعة، وذلك في إطار جهود الوزارة لمكافحة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية، بالإضافة إلى تعزيز السيطرة الأمنية على المنافذ الحدودية.

تفاصيل النتائج التي تم تحقيقها خلال الـ 24 ساعة الماضية، ضبط قضية واحدة تتعلق بتهريب النقد، وتهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة: تم ضبط قضية واحدة في هذا المجال، وتحرير 2668 مخالفة مرورية متنوعة على الطرق والمنافذ، و28 قضية أمنية متنوعة تتعلق بالجرائم العامة، وتنفيذ 246 حكماً قضائياً متنوعاً، وتم ضبط 3 قضايا في هذا المجال.

الإجراءات القانونية: تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين في القضايا المضبوطة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وجرى التحفظ على المضبوطات وإحالة القضايا إلى النيابة العامة.