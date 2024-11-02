احذر السرعة الزائدة.. الرادارات تلتقط 19 ألف مخالفة مرورية خلال يوم

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحرير 39048 مخالفة مرورية متنوعة، ومن بين المخالفات المضبوطة، تم تسجيل 1688 مخالفة للسير بدون تراخيص و18 دراجة نارية مخالفة و19712 مخالفة لتجاوز السرعة المقررة و1760 مخالفة للتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة و11 مخالفة للموقف العشوائي و2 مخالفة لشروط التراخيص.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012