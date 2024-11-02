شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحصل على تصريح خطابة بنظام المكافأة من وزارة الأوقاف؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعلنت وزارة الأوقاف عن فتح باب التقدم للراغبين فى استخراج تصريح خطابة جديد بنظام المكافأة على بند التحسين من خريجى الكليات الشرعية والعربية بجامعة الأزهر الشريف ومن خريجي المراكز الثقافية بوزارة الأوقاف.

علمًا بأن الاختبار سيكون في ما يلي:

1. حفظ ربع القرآن الكريم من سورة يس إلى سورة الناس مع إجادة التلاوة.

2. كتاب البيان على المنتخب تفسير أجزاء (28- 29-30).

3. كتاب (دراسات في علوم القرآن الكريم).

4. كتاب (دراسات في علوم الحديث).

5. شرح الأربعين النووية.

6. فقه العبادات من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة.

7. كتاب (في رحاب السيرة النبوية).

8. كتاب (أساسيات اللغة العربية للكتاب والمتحدثين).

ويمكن تحميل الكتب السابقة من خلال الرابط التالي :

https://ar.awkafonline.com/?p=46524

علمًا بأن اجتياز الاختبارات المقررة تحريريًّا وشفويًّا يعدُّ شرطاً من شروط المسابقة.

- فعلى الراغبين فى التقدم ملء النموذج المرفق خلال أسبوعين من تاريخه على الرابط التالي:

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSdAGJefZQh.../viewform...