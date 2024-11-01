حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية.. "الأرصاد": أمطار رعدية بهذه المحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى وجود السحب الرعدية على مناطق متفرقة من محافظة مطروح وكفر الشيخ يصاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا.

وأضافت "الأرصاد"، بحسب بيانها، أن شمال البلاد يشهد اليوم حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانًا وانخفاض طفيف فى درجات الحرارة.

وتشهد حالة الطقس اليوم الجمعة، أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا، على مناطق من "مطروح - الإسكندرية - البحيرة – كفر الشيخ - الدقهلية - الغربية، ومدينتى حلايب وشلاتين، ومناطق من المنوفية - الشرقية - دمياط - بورسعيد - الإسماعيلية).

كما تشهد حالة الطقس اليوم الجمعة، أمطار خفيفة قد تكون متوسطة مساءً على مناطق من القاهرة الكبرى "القاهرة – الجيزة - القليوبية".