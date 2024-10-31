شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: الابلاغ عن 7.3 مليون إصابة بالملاريا و1157 حالة وفاة في إثيوبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الصحة العالمية فى بيان ، إنه في الفترة ما بين 1 يناير و20 أكتوبر 2024، تم الإبلاغ عن أكثر من 7.3 مليون حالة إصابة بالملاريا و1157 حالة وفاة في إثيوبيا.

تشكل الملاريا تحديًا كبيرًا للصحة العامة في إثيوبيا، حيث يُعتبر ما يقرب من 75% من مساحة الأرض مستوطنة للملاريا، يواجه حوالي 69% من السكان المقيمين في هذه المناطق خطر الإصابة حيث تساهم الفاشيات الدورية فيما يصل إلى 20% من الوفيات بين الأطفال دون سن الخامسة، لا تزال هناك تحديات في تقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية، بما في ذلك علاج الملاريا، في المرافق الصحية بسبب تحديات الوصول والمرافق الصحية التي بالكاد تعمل في المناطق المتضررة من النزاعات.

وأضافت، إن وجود فاشيات أمراض متزامنة أخرى وحالات طوارئ إنسانية في البلاد يؤدي إلى تفاقم هذه التحديات، تقدر منظمة الصحة العالمية المخاطر الوطنية للملاريا في إثيوبيا على أنها مرتفعة بسبب عوامل متعددة بما في ذلك انتشار أنوفيليس ستيفينسي والجفاف وانعدام الأمن الغذائي والأحداث الجوية المتطرفة الناجمة عن تغير المناخ والصراع المستمر.

وتقوم منظمة الصحة العالمية بتقييم المخاطر الإقليمية على أنها متوسطة بسبب انتشار الملاريا وأمراض أخرى منقولة بواسطة النواقل في 6 بلدان مجاورة: جيبوتي، وإريتريا، وكينيا، والصومال، وجنوب السودان.