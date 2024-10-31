شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية والهجرة يلتقى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأوغندى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة مع "كريس باريومونسى" وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأوغندى على هامش زيارته إلى أوغندا.

أكد الوزير الأوغندى على تطلعه لتعزيز التعاون مع مصر فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى ظل الخبرة التى تتمتع بها مصر فى هذا المجال، مشيرًا إلى وجود عدد من المجالات التى يمكن أن تستفيد منها أوغندا وأنهم يتطلعون للتعاون المشترك أخذًا فى الاعتبار ما تتمتع به مصر من قاعدة برمجاتية ومعلوماتية متطورة ووجود شركات متخصصة مصرية يمكنها أن تسهم فى بناء القدرات الأوغندية فى مجال الاتصالات والتكنولوجيا.

كما أعرب الوزير الأوغندى فى ختام اللقاء عن تطلعه للمشاركة فى معرض الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذى تنظمة مصر فى شهر نوفمبر المقبل.