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وزير الخارجية والهجرة يلتقى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأوغندى

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القاهرة - سامية سيد - التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة مع "كريس باريومونسى" وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأوغندى على هامش زيارته إلى أوغندا.

أكد الوزير الأوغندى على تطلعه لتعزيز التعاون مع مصر فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى ظل الخبرة التى تتمتع بها مصر فى هذا المجال، مشيرًا إلى وجود عدد من المجالات التى يمكن أن تستفيد منها أوغندا وأنهم يتطلعون للتعاون المشترك أخذًا فى الاعتبار ما تتمتع به مصر من قاعدة برمجاتية ومعلوماتية متطورة ووجود شركات متخصصة مصرية يمكنها أن تسهم فى بناء القدرات الأوغندية فى مجال الاتصالات والتكنولوجيا.

كما أعرب الوزير الأوغندى فى ختام اللقاء عن تطلعه للمشاركة فى معرض الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذى تنظمة مصر فى شهر نوفمبر المقبل.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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