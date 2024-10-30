السجن 3 سنوات لصاحب 4 شركات في اتهامه بإصدار شيكات بدون رصيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

قضت محكمة جنح الجيزة، بالسجن 3 سنوات لصاحب 4 شركات، لاتهامه بإصدار شيكات بدون رصيد، وبرائته في اتهامه بالنصب.

وكان إبراهيم رجب ومروة محمد المحاميان تقدما ببلاغان ضد "إبراهيم. ي" صاحب 4 شركات لاتهامه بتوظيف أموال لـ 4 من المجني عليهم بنطاق محافظة القاهرة والفيوم.

وقال المحاميان لـ "الخليج 365" إنه تم تحرير محضر ضد المتهم في 7 يوليو الماضي لاتهامه بتوظيف الأموال للمجني عليهم بمبلغ 16.5 مليون جنيه، وقد أحالته نيابة البساتين إلى محكمة الجنح، كما تم تحرير بلاغ ثان تم إحالته إلى نيابة حلوان الكلية ومنها إلى نيابة البساتين الجزئية التي أرفقته للقضية الأولى.

أضاف المحاميان أنهما تفاجئا بتحرير نحو 28 قضية أخرى ضد المتهم في قضايا مماثلة بعدد من محافظات الجمهورية، وقد صدرت بعض الأحكام ضد المتهم.

أشارا إلى أن المتهم لديه 4 شركات ذات مسئولية محدودة، وقام بجمع وتوظيف الأموال تحت مظلة هذه الشركات.

أوضحا أن القانون 146 لسنة 88 يجرم في مادته الأولى على الشركات المساهمة أن تقوم بأعمال توظيف الأموال وأن تكون مقيدة بالرقابة المالية، لكن المتهم قد خالف تلك المواد القانونية.