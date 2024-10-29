قرار عاجل من القضاء بشأن نجل نائب رئيس نادي الزمالك في اتهامه بدهس شاب بالعجوزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قرر قاضي المعارضات، اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل نجل هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، في قضية حادثة الدهس التي وقعت في منطقة ميدان سفنكس بالعجوزة، ووفقًا للمحامي كمال شعيب.

كان مأمور قسم شرطة العجوزة، تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث، ووجود مصاب بميدان سفنكس.

تحريات ومعاينة المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث العجوزة، بينت أن ابن نائب رئيس الزمالك "صاحب شركة استثمار"، يبلغ من العمر 32 سنة دهس شابًا حاول عبور الطريق.

قائد السيارة لم يحاول الهرب، مكث بجوار المصاب، وطلب له الإسعاف واطمأن على نقله إلى مستشفى إمبابة العام قبل أن تصطحبه الشرطة إلى القسم.