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وزارة الصحة تكشف 6 نصائح للحوامل للحفاظ على صحة الفم.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الإثنين، 28 أكتوبر 2024 10:43 ص

كشفت وزارة الصحة والسكان عن 6 نصائح للسيدات الحوامل للحفاظ على صحة الفم والأسنان حيث تضمنت:-

. تجنب الأشعة التشخيصية للأسنان قدر الإمكان

. إبلاغ الطبيب بوجود حمل أو توقع حدوث حمل

. شرب الكثير من الماء للحفاظ على صحة الفم

. تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم

. تجنب الأطعمة السكرية قدر الإمكان

. عدم تنظيف الأسنان بعد القيء أو الارتجاع
لمدة 30 دقيقة على الأقل

وتابعت : التغيرات الهرمونية خلال فترة الحمل تجعل اللثة أكثر تهيجا وتلتهب بسهولة

 


نصائح للحوامل

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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