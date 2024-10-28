- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف 6 نصائح للحوامل للحفاظ على صحة الفم.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالإثنين، 28 أكتوبر 2024 10:43 ص
كشفت وزارة الصحة والسكان عن 6 نصائح للسيدات الحوامل للحفاظ على صحة الفم والأسنان حيث تضمنت:-
. تجنب الأشعة التشخيصية للأسنان قدر الإمكان
. إبلاغ الطبيب بوجود حمل أو توقع حدوث حمل
. شرب الكثير من الماء للحفاظ على صحة الفم
. تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم
. تجنب الأطعمة السكرية قدر الإمكان
. عدم تنظيف الأسنان بعد القيء أو الارتجاع
لمدة 30 دقيقة على الأقل
وتابعت : التغيرات الهرمونية خلال فترة الحمل تجعل اللثة أكثر تهيجا وتلتهب بسهولة
نصائح للحوامل
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز