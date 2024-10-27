"حطيت راسها في المياه".. ماذا قالت المتهمة بقتل طفلة النهضة "سجدة"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

استعجلت نيابة حوادث شرق القاهرة، تقرير الصفة التشريحية الخاص بطفلة النهضة "سجدة" لبيان الإصابات الموصوفة في جثمانها ومعرفة طريقة وملابسات قتلها.

وتبين من تحقيقات نيابة حوادث شرق القاهرة تضارب أقوال المتهمة الرئيسية في الواقعة بين محضر التحريات وأقوالها في النيابة، حيث قررت في محضر التحريات قيامها بضرب الطفلة على رأسها حتى فقدت وعيها ثم وضعها في وعاء مياه حتى الوفاة وعادت وأنكرت أمام النيابة وقالت إنها لم تضربها ولكنها قامت بوضع رأسها في المياه حتى توفيت.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد العثور على جثة طفلة داخل شوال بمنطقة النهضة وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لكشف الملابسات.

بالانتقال والفحص تبين من المعاينة والتحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة، أن الطفلة بالغة من العمر 7 سنوات وتم العثور عليها داخل شوال بمنطقة النهضة وتم نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة في القاهرة.

عقب تقنين الإجراءات ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على جارتها ومتهم ثاني لقيام الأولى باستدراجها وقتلها في شقتها والثاني بالتخلص من جثمانها.