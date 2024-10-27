شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. طقس غد مائل للحرارة نهارا بارد ليلا والعظمى بالقاهرة 28 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الإثنين 28 أكتوبر 2024، طقسا مائلا للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

الرئيس السيسي يستقبل نظيره الجزائرى عبد المجيد تبون فى قصر الاتحادية طرح كراسات شروط حجز وحدات سكن وجنة ودار مصر

بدأ موقع مسكن، طرح كراسات شروط حجز وحدات مشروعات جنة مصر ودار مصر وسكن مصر والإسكان المتميز، ويستمر حتي يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر المقبل .

افتتح المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مصنع إنتاج العبوات الكرتونية الصديقة للبيئة من مخلفات ألياف الموز وذلك بمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربى) أحد المصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربى، وجاء ذلك بحضور الأستاذ ياسر عبدالله مساعد الوزيرة لشئون المخلفات، والقائم بأعمال الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات وعدد من المسئولين بالوزارتين والهيئة القومية للإنتاج الحربي والمهندسة هبة نايل المدير التنفيذى لشركة بابيريوس إيجيبت لتصنيع ألياف الموز، والدكتور مهندس رامي عازر المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بابيريوس أستراليا. وزيرا الإنتاج الحربى والبيئة يفتتحان مصنع تدوير ألياف الموز لإنتاج عبوات كرتونية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمُتابعة المُستجدات الخاصة بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة، وكذا موقف التعويضات المقررة لأهالي المنطقة، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والدكتور إسلام رجب، نائب المحافظ، واللواء أشرف العربي، رئيس المكتب الاستشاري بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن، واللواء أحمد زكي، مُساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المٌسلحة، واللواء أحمد رضا، رئيس أركان المساحة بالهيئة الهندسية، والدكتور عصام خليفة، رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، والمهندسة هويدا النوبي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، ومسئولي الوزارات المعنية والمحافظة.

نشرت الجريدة الرسمية قرارا لوزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 171 لسنة 2024 يحظر على الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات " زيت الطعام والفول ، الأرز واللبن والسكر والمكرونة والجبن الأبيض حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها او عدم طرحها للبيع اوة الامتناع عن بيعها أو بأى صورة.

فى إطار حرص الدولة المصرية على توفير كافة أوجه الدعم والرعاية لأبناء الوطن من ذوى الهمم وكبار السن، وإنطلاقاً من المسئولية الإجتماعية التى توليها القيادة العامة للقوات المسلحة للتيسير عليهم فى أماكن تواجدهم بالمحافظات التابعين لها، قامت إدارة التجنيد والتعبئة بدفع عدد من اللجان التجنيدية إلى محافظات الإسماعيلية والشرقية والسويس وجنوب سيناء وشمال سيناء ومطروح وذلك لتقديم كافة التيسيرات التجنيدية لأبناء مصر من ذوى الهمم وكبار السن لإنهاء مواقفهم التجنيدية ومنحهم شهادات المعاملة التجنيدية بالمجان.

قالت وزارة العمل، إنها تلقت طلبات جديدة من 84 شركة قطاع خاص في 11 محافظة لديها 5548 وظائف مٌتوفرة الآن، في عددِ من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة "ذوي الهمم"، وذلك برواتب مجزية تحدد حسب المقابلة وفقاً للحد الأدنى للأجور، فضلاً عن التأمين الصحي والاجتماعى. تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بمنظومة الطرق والنقل الجماعي بعددٍ من المدن الجديدة، والتي شملت مدن: العاشر من رمضان، والقاهرة الجديدة، والعبور، ودمياط الجديدة، وسفنكس الجديدة، وأخميم الجديدة، وبني سويف الجديدة، وبدر. قالت مصادر دولية مطلعة فى العاصمة الأمريكية واشنطن، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن كريستينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولى، ستزور مصر يوم 2 نوفمبر المقبل للإطلاع على مؤشرات الاقتصاد وطبيعة الوضع الاقتصادى فى ظل المتغيرات الإقليمية والعالمية التى أثرت على الاقتصاد المصرى، موضحة أنه سيتم عقد مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء لعرض التطورات المتعلقة ببرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى. أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، بإحالة مُصدر الفتوى بإباحة سرقة المياه والكهرباء والغاز محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة، لمحاكمته فيما نُسب إليه من وقائع الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري. تأييد حكم حبس عصام صاصا 6 أشهر بتهمة تعاطى المواد المخدرة النيابة تأمر بإحالة مُصدر فتوى إباحة سرقة المياه والكهرباء والغاز للجنايات مصادر: مدير عام صندوق النقد تزور مصر 2 نوفمبر للإطلاع على الوضع الاقتصادى وزير الإسكان يتابع سير العمل بمنظومة الطرق والنقل الجماعى بعدد من المدن الجديدة

كولر يحافظ على تشكيل الأهلي فى السوبر أمام العين بكأس إنتركونتيننتال

رئيس الوزراء يتابع مُستجدات تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تنمية رأس الحكمةوزارة التموين تحظر على الشركات المنتجة والمستوردة إخفاء السلع عن التداولالتجنيد والتعبئة تنهى المواقف التجنيدية لعدد من ذوى الهمم وكبار السن5548 فرصة عمل جديدة فى 11 محافظة.. اعرف طريقة التقديم بوزارة العمل