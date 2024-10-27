شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: نؤكد على سيادة ليبيا وضرورة أن يكون الحل هناك ليبي - ليبي والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 27 أكتوبر 2024 06:45 م

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إننا نؤكد على سيادة ليبيا وضرورة أن يكون الحل هناك ليبي - ليبي، وذلك خلال مؤتمر صحفي للرئيس عبد الفتاح السيسي ونطيره الجزائري.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، في قصر الاتحادية.

وأجريت مراسم استقبال رسمية لضيف مصر الكريم الرئيس الجزائري، حيث تم عزف النشيد الوطني للبلدين واستعراض حرس الشرف.