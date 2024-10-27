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الرئيس السيسي: نؤكد على سيادة ليبيا وضرورة أن يكون الحل هناك ليبي - ليبي

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد شرقاوى

الأحد، 27 أكتوبر 2024 06:45 م

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إننا نؤكد على سيادة ليبيا وضرورة أن يكون الحل هناك ليبي - ليبي، وذلك خلال مؤتمر صحفي للرئيس عبد الفتاح السيسي ونطيره الجزائري.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، في قصر الاتحادية.

وأجريت مراسم استقبال رسمية لضيف مصر الكريم الرئيس الجزائري، حيث تم عزف النشيد الوطني للبلدين واستعراض حرس الشرف.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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