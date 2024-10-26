أخبار مصر.. غدا طقس مائل للحرارة نهارا بارد ليلا والصغرى بالقاهرة 18 درجة

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى لإعلان "سكن لكل المصريين 5"، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين للمواطنين، لمنخفضى ومتوسطى الدخل، على أن يتم فتح باب شراء كراسة الشروط للإعلان ابتداءً من 18 نوفمبر ٢٠٢٤ للمواطنين ذوى الهمم.

أعلن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية انطلاق مبادرة "سوق اليوم الواحد للمزارعين" بمحافظة الإسكندرية، لافتة إلى أنها خطوة مهمة لتعزيز فرص تسويق المنتجات الزراعية بشكل مباشر من المنتج إلى المستهلك، وعبر عن تقديره للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، برئاسة أحمد الوكيل، على الجهود المبذولة فى التنسيق مع مختلف الأطراف لتنفيذ هذه المبادرة بنجاح وتابع الوزير يشرفنى التواجد اليوم نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، ووجه الشكر لكل من وزير الزراعة الإيطالي، والفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، وأحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، والسفير الإيطالى فى مصر على دعمهم لهذا الحدث.

تحدث وزير الخارجية الأمريكى أنتوني بلينكن، مع وزير الخارجية بدر عبد العاطي لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط، وفقا لبيان من الخارجية الأمريكية وزعته السفارة الأمريكية بالقاهرة صباح اليوم.

وجهت المدارس طلاب الصف الثانى الثانوى العام بتحديث التابلت وربطه على شبكة المدرسة استعداداً لامتحان شهر أكتوبر المقرر انطلاقه الأسبوع الجارى، حيث شددت المدارس إلى الطلاب بضرورة أداء الامتحان بشكل إلكترونى مشددة على أنه لن يسمح لأى طالب بالامتحان ورقيا.

ارتفع سعر الذهب في مصر اليوم السبت بحوالي 10 جنيهات، لتسجل الأعيرة الذهب المتداولة في السوق المصري صعودًا ملحوظًا بمستهل التعاملات الصباحية. عيار 24 يسجل 4274 جنيها. عيار 21 يسجل 3740 جنيها. عيار 18 يسجل 3205 جنيهات. الجنيه الذهب 29920 جنيها. ذكر إعلام إسرائيلي عن مصدر، إن إدارة بايدن أبلغت إيران عبر وسيط بتجنب الرد على إسرائيل وإنهاء دورة الأعمال العدائية، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية". تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس غدا الأحد 27 أكتوبر 2024، طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد. طقس غد مائل للحرارة نهارا بارد ليلا وشبورة خفيفة والصغرى بالقاهرة 18 درجة إعلام إسرائيلى: إدارة بايدن أبلغت إيران تجنب الرد على إسرائيل وإنهاء العداء

وزير التموين يعلن من الإسكندرية انطلاق مبادرة سوق اليوم الواحد للمزارعينالخارجية الأمريكية: بلينكن أعرب عن شكره لجهود مصر المتواصلة فى غزة والسودانالمدارس توجه الطلاب بتحديث وشحن التابلت استعداداً لامتحان شهر أكتوبرارتفاع سعر جرام الذهب فى مصر وعيار 21 بـ3740 جنيهًا