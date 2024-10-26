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سعرها تجاوز 20 مليون جنيه.. الداخلية تطرح أغلى لوحة معدنية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

طرحت وزارة الداخلية، لوحة معدنية تجاوز سعرها نحو 20 مليون جنيه في واحدة من أغلى اللوحات المعدنية خلال عام 2024.

وتضمنت اللوحة المطروحة للمزايدة " ط 7" بسعر 20 مليون و180 ألف جنيه، ويتنافس عليها 4 أشخاص.

وحول مزايا الحصول على اللوحة المعدنية المميزة، يقول مصدر أمنى: يحصل الراسى عليه المزاد على شهادة تفيد ملكيته لحق استخدام الحروف والأرقام المميزة للوحات المعدنية، وتنص على الحقوق المكتسبة له من نقل الحروف والأرقام على أى مركبة ملكه من خلال وحدة تراخيص المرور كما تنص على حق التوريث.

ونوه المصدر إلى خضوع كافة المركبات التي توضع عليها حروف وأرقام مميزة لكافة القوانين المعمول بها بجمهورية مصر العربية، كما تطبق عليها كافة الشروط واللوائح الخاصة بقانون المرور ولائحته التنفيذية ولا تحصل على أي استثناء بالمرور.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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