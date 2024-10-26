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بث مباشر.. بدء احتفالية اتحاد القبائل العربية بنصر أكتوبر بإستاد العاصمة الإدارية الجديدة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عمرو صالح:
بدأت منذ قليل احتفالية اتحاد القبائل والعائلات المصرية بانتصارات السادس من أكتوبر، في استاد العاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من الوزراء والنواب والشخصيات العامة وكبار رجال الدولة.
وقد قام وفد من اتحاد القبائل والعائلات المصرية مؤخرًا، بزيارة تفقدية إلى إستاد العاصمة الإدارية الجديدة وذلك للوقوف على استعدادات احتفالية انتصارات السادس من أكتوبر
وينشر الخليج 365 بثا مباشر للحفل على الرابط التالي اضغط هنا

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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