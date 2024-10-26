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بعد قليل.. احتفالية اتحاد القبائل العربية بنصر أكتوبر بإستاد العاصمة الإدارية الجديدة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عمرو صالح:

تبدأ بعد قليل احتفالية اتحاد القبائل والعائلات المصرية بانتصارات السادس من أكتوبر، في استاد العاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من الوزراء والنواب والشخصيات العامة وكبار رجال الدولة.
وقد قام وفد من اتحاد القبائل والعائلات المصرية مؤخرًا، بزيارة تفقدية إلى إستاد العاصمة الإدارية الجديدة وذلك للوقوف على استعدادات احتفالية انتصارات السادس من أكتوبر

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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