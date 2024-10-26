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بالصور.. توافد الآلاف للمشاركة بحفل انتصارات أكتوبر بالعاصمة الإدارية الجديدة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

تصوير- محمود بكار:

توافد الآلاف على ستاد العاصمة الإدارية الجديدة للمشاركة باحتفال انتصار أكتوبر الذي ينظمه اتحاد القبائل العربية برئاسة الشيخ إبراهيم العرجاني، ومن المقرر أن يحضر الحفل الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقام وفد من اتحاد القبائل والعائلات المصرية مؤخرًا، بزيارة تفقدية إلى ستاد العاصمة الإدارية الجديدة وذلك للوقوف على استعدادات احتفالية انتصارات السادس من أكتوبر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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