نقابة الصيادلة: ممارسات شركات التوزيع تؤثر سلباً على توفر الأدوية في الصيدليات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع بنقابة الصيادلة، على التوجيهات الرئاسية بضرورة العمل على توطين صناعة الأدوية في مصر، خاصة تلك الأدوية التي تعتمد على تقنيات حديثة ومتطورة مثل الأدوية البيولوجية.

وأشار رمزي في مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم إلى أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لنجاح هذا المشروع، بما في ذلك توفير المواد الخام اللازمة لصناعة الأدوية الحيوية مثل أدوية الأورام ومشتقات الدم.

ونوه رئيس لجنة التصنيع بنقابة الصيادلة، إلى إبرام مصر اتفاقية شراكة مع إحدى الشركات الإسبانية المتخصصة في إنتاج الأدوية من مشتقات الدم، بهدف إنشاء مصنع مصري - إسباني لإنتاج هذه الأدوية على الأراضي المصرية.

وأوضح الدكتور رمزي أن اختيار الأدوية البيولوجية ومشتقات الدم يأتي نظراً لتكلفتها المرتفعة عالمياً، مما يجعل توطين صناعتها في مصر خطوة هامة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وعن أزمة نقص الأدوية التي شهدتها مصر مؤخراً، أكد الدكتور رمزي أن هناك جهوداً كبيرة بذلت خلال الفترة الماضية للحد من هذه الأزمة، مشيراً إلى أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو حل هذه المشكلة، مؤكدًا أن بعض شركات التوزيع تلجأ إلى بعض الممارسات التي تؤثر سلباً على توافر الأدوية في الصيدليات.