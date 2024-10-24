بالصور.. محافظ القاهرة يودع سفير اليابان المنتهية أعماله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

التقى الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، اليوم السفير أوكا هيروشيى سفير اليابان بالقاهرة بديوان عام محافظة القاهرة في زيارة وداع قبل سفره لانتهاء مهمته في مصر كسفير لدولة اليابان.

وأشار محافظ القاهرة، خلال اللقاء إلى أن علاقات الصداقة والأخوة بين الشعبين المصري والياباني ممتدة وعميقة، لأنهما من الشعوب ذات التاريخ والحضارة.

وأضاف، أن العلاقات بين اليابان ومصر قديمة، واتسعت أفاقها عبر السنين لتشمل التبادل التجاري، والثقافي، وتدفق السائحين اليابانيين لزيارة الأماكن السياحية، كذلك التعاون في مجال التعليم ونشر المدارس اليابانية، والتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) في العديد من المجالات.

وأكد محافظ القاهرة، أن مصر تقدر وتعتز بصداقتها بدولة وشعب اليابان وهو ما يبدو جليًا في اللقاءات والاتصالات الرئاسية المتبادلة بين البلدين متمنيًا للسفير التوفيق فى مهامه الجديدة.

وأشار محافظ القاهرة، إلى اتفاقية صداقة وتآخي بين القاهرة وطوكيو منذ 23 أكتوبر 1990حيث يجمع بين المدينتين الكثير من التشابه فهما من أكبر وأهم مدن العالم وكلتاهما من المدن التى تجمع بين التاريخ والحضارة العريقة وبين التقدم والتطور والمدنية الحديثة.

وأكد السفير أوكا هيروشي سفير اليابان بالقاهرة، أنه عاش بمصر وشاهد التطور الكبير والنمو العمراني السريع فيها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي موجهًا الشكر لمحافظ القاهرة والأجهزة المعاونة له على التعاون المثمر طوال مدة عمله بالقاهرة.