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طرح الخضراوات والفاكهة بمنافذ وزارة التموين.. اعرف الأسعار

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القاهرة - سامية سيد - حرصت  وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير  السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.

 

الطماطم 20.5 جنيه.

- البصل 14 جنيها .

‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 23 جنيها .

‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 37.5 جنيه .

- بطاطا 10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 17.5 جنيه.

‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 12.5 جنيه.

- الكوسة بـ 15 جنيها .

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس 12.5 جنيه .

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 20 جنيها.

- ‏الفلفل الألوان بـ 45 جنيها .

‏‎‏‎‏- الليمون بـ 7.5 جنيه.

- الفاصوليا الخضراء 20 جنيها.

- الموز البلدي بـ 30 جنيها

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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