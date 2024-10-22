شكرا لقرائتكم خبر عن طرح الخضراوات والفاكهة بمنافذ وزارة التموين.. اعرف الأسعار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.
الطماطم 20.5 جنيه.
- البصل 14 جنيها .
- البطاطس بـ 23 جنيها .
- الجزر بـ 37.5 جنيه .
- بطاطا 10 جنيهات.
- الخيار بـ 17.5 جنيه.
- الباذنجان الأبيض بـ 12.5 جنيه.
- الكوسة بـ 15 جنيها .
-الباذنجان العروس 12.5 جنيه .
- الفلفل البلدى بـ 20 جنيها.
- الفلفل الألوان بـ 45 جنيها .
- الليمون بـ 7.5 جنيه.
- الفاصوليا الخضراء 20 جنيها.
- الموز البلدي بـ 30 جنيها
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