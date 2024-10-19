شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب نتنياهو يرفض الإفصاح عن مكانه وقت انفجار المسيرة فى قيساريا المحتلة والان مع تفاصيل الخبر

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن مكتب رئاسة الحكومة يرفض الإفصاح عن مكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو وقت انفجار المسيرة في قيساريا المحتلة

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، أن صافرات الإنذار تدوي في مناطق نهاريا وعكا وطبريا، مشيرةً إلى أن مسيّرةً تسللت من لبنان نحو هضبة الجولان المحتل.

وأفاد متحدث باسم جيش الاحتلال بأن ثلاث طائرات بدون طيار عبرت إلى إسرائيل خلال الساعة الأخيرة، قادمة من لبنان.

وقال إنه تم اعتراض مسيرتين اثنتين، فيما أصابت الثالثة مبنى في قيسارية، دون وقوع إصابات.

وتداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً يظهر تحليق ما يعتقد أنها إحدى المسيرات الثلاث بجوار طائرة هليكوبتر إسرائيلية.