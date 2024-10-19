شكرا لقرائتكم خبر عن مجمع البحوث الإسلامية يتلقى طلبات المشاركة بمسابقة "بنت الأزهر الوافدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل مجمع البحوث الإسلاميَّة بالشَّراكة مع قطاع مدن البعوث الإسلاميَّة، فتح باب التقدم لمسابقةَ (بنت الأزهر الوافدة) للطالبات الوافدات في موسمها الثاني؛ وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيِّب شيخ الأزهر الشَّريف، بغَرْس قِيَم التُّراث الإسلامي الأصيل في نفوس الطلَّاب الوافدين، وتعريفهم علماءَ المسلمين وإسهاماتهم في خدمة الدِّين والإنسانيَّة.

وقال الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة: إنَّ إطلاق هذه المسابقة في موسمها الثاني كجزء من رؤية الأزهر الشَّريف الشَّاملة في رعاية الطالبات الوافدات، وتوفير بيئة محفِّزة للإبداع والتميُّز، مضيفًا أنَّ الأزهر لا يقتصر دَوره على الجانب الأكاديمي فحسب، بل يحرص على تنمية جميع جوانب شخصيَّة الطالبة، من خلال توفير الفرص التي تمكِّنها من اكتشاف قدراتها وتطويرها؛ ممَّا يعزِّز شعورها بالانتماء والولاء لهذه المؤسَّسة العريقة، لتكون سفيرةً لها في بلادها بعد تخرُّجها في هذه المؤسسة الضاربة بجذورها الدعويَّة والعِلميَّة في أعماق التاريخ.

وأوضح د. الجندي أنَّ موضوع المسابقة لهذا العام يتمثَّل في عَرْضٍ لكتاب (المقالتين: مصالح الأبدان والأنفس) لأبي زيد البلخي (ت: 322هـ)، وأنها تستهدف بثَّ روح الانتماء لمناهج الأزهر الشريف، وتعريف الطالبات الوافدات كُتُبَ التراث وكيفيَّة الاستفادة منها، وفَتْح المجال للتعبير عن فهم هذه الكُتُب بطريقة منهجيَّة مفيدة، وتنمية المهارات اللُّغوية لدى الطالبات، وإذكاء روح الإبداع والابتكار لديهنَّ، وشَغْل وقتهنَّ بعملٍ إبداعيٍّ علميٍّ وثقافيٍّ.

من جانبها، أشارت الدكتورة إلهام شاهين، مساعد الأمين العام لشئون الواعظات، إلى أنَّ على الطالبات الوافدات اللاتي يرغبن في المشاركة، أنْ يتقدَّمن بعَرض للكتاب موضوع المسابقة، على أن يتضمَّن أحد الموضوعات التالية: (مصالح الأبدان- مصالح الأنفس- مصالح الأبدان والأنفس)، مبيِّنةً أنه يُشترط في التقديم للمسابقة: أن تكون المشاركات مِنَ الطالبات الوافدات في أيَّة مرحلة تعليميَّة بالأزهر الشَّريف، وألَّا يزيد عدد المشاركات في العمل الواحد على أربع طالبات، وألَّا يقل عن طالبتَين، إلى جانب وضوح الفكرة، ووضوح اللُّغة صوتًا و كتابةً، وألَّا تزيد مُدَّة الفيديو عن (20) دقيقةً، وأن يُعرَض الكتاب مكتوبًا ومسموعًا ومرئيًّا.

ويمكن التقدُّم للمسابقة عن طريق تسجيل الأسماء عبر (بوابة الأزهر الإلكترونية) في النموذج المُعدِّ لذلك، والاحتفاظ برقم التسجيل، وتُسلَّم الأعمال على قرص مدمج(CD) يتضمَّن فيديو يحتوي على محاور المسابقة، وملف ورقي موضَّح فيه محتوى القرص، وبيانات فريق العمل كاملة: (الاسم، ورقم الهاتف مُتاح عليه واتساب، ورقم جواز السفر، والمرحلة التعليميَّة، والتخصُّص، والبلد، ومحل الإقامة بمصر، على أن يُسلَّم هذا القرص المدمج –وهو مدون عليه رقم هاتف دائم للتواصل- يدويًّا إلى مجمع البحوث الإسلامية، أو مدينة البعوث الإسلامية للوافدات، بَدءًا من أول شهر نوفمبر المقبل، وحتى نهاية إجازة نصف العام الدراسي الجاري..

وتتمثَّل جوائز المسابقة في عَشر جوائز لعشرة أعمال جماعيَّة تكون كالآتي: الأول: 15 ألف جنيه، والثاني: 14 ألف جنيه، والثالث: 13 ألف جنيه، والرابع: 14 ألف جنيه، والخامس: 11 ألف جنيه، والسادس: 10 آلاف جنيه، والسابع: 9 آلاف جنيه، والثامن: 8 آلاف جنيه، والتاسع: 7 آلاف جنيه، والعاشر: 6 آلاف جنيه، ويمكن الاشتراك في المسابقة من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية عبر الرابط الآتي: https://www.azhar.eg/azhar-files/bentalwafidah/index.htm .



