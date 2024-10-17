شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يستقبل سفير دولة اليابان لبحث تعزيز التعاون القانونى والقضائى والان مع تفاصيل الخبر

استقبل اليوم الخميس، المستشار عدنان فنجري وزير العدل بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة السفير أوكا هيروشي سفير دولة اليابان لدي جمهورية مصر العربية والوفد المرافق له.

وحضر اللقاء المستشار حسام صادق مساعد وزير العدل للتعاون الدولي والثقافي، والمستشار محمود الشريف مساعد الوزير لشئون الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ.

وفي مستهل اللقاء رحب الوزير بالسفير والوفد المرافق له، مُشيداً بالعلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين في كافة المجالات متطلعاً إلى مزيد من التعاون، سيما في مجالات الرقمنة والتطوير التقني.

ومن جانبه قدم السفير التهنئة للمستشار عدنان فنجري وزير العدل بمناسبة توليه منصبه الوزاري متمنياً له التوفيق.

وتناول اللقاء بحث سُبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات القانونية والقضائية، وتبادل الخبرات بين البلدين.

وعقب ذلك اصطحب الوزير السفير الياباني بجولة داخل مبنى الوزارة، تفقدا خلالها مركز استقبال الأطفال من أبناء العاملات والعاملين بالوزارة، وقد أبدى السفير إعجابه الشديد بالتطور الملحوظ الذي شهده مقر وزارة العدل، وعلى الأخص توفير مكان لاستقبال أبناء العاملات والعاملين، مضيفاً أنها تجربة رائدة وفريدة يمكن الاستفادة منها لمساهمتها في زيادة إنتاجية العمل وتوفير الوقت والجهد، مُشيداً بالتجربة المصرية في تمكين المرأة في كافة المجالات.

وفي ختام اللقاء أعرب الوزير عن سعادته بتلك الزيارة، مؤكداً على أهمية فتح أفق تعاون مشترك في مختلف المجالات القانونية والقضائية.



وزير العدل ومساعدي الوزير والوفد اليابانى