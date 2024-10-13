شكرا لقرائتكم خبر عن نهر النيل قضية ترتبط بحياة الشعب..كلمة ال‫رئيس السيسي فى أسبوع القاهرة للمياه والان مع تفاصيل الخبر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى أن تنظيم أسبوع القاهرة للمياه، في نسخته السابعة تحت شعار "المياه والمناخ: بناء مجتمعات قادرة على الصمود" في موعده بالرغم من التحديات الجمة التي يشهدها العالم نظراً لأهمية التباحث في موضوعات إدارة وتنمية الموارد المائية خاصة في ظل تصاعد أزمة الشح المائى وندرة المياه لأسباب وعوامل طبيعية وبشرية بالإضافة إلى المشروعات العملاقة التي تقام لاستغلال الأنهار الدولية بشكل غير مدروس ودون مراعاة لأهمية الحفاظ على سلامة واستدامة الموارد المائية الدولية.. وفقاً لمبادئ القانون الدولى للمياه، وما تؤكده من ضرورة الإخطار المسبق وتبادل المعلومات والتشاور وإجراء الدراسات اللازمة وضمان الاحتياجات الأساسية للإنسان.. وعدم الإضرار.

أضاف رئيس الجمهورية أن مصر تضع المياه على رأس أولوياتها حيث يعتبر نهر النيل تحديدا، قضية ترتبط بحياة الشعب المصري وبقائه كونه يشكل المصدر الرئيسي للمياه في بلادنا، بنسبة تتجاوز "98%"، ولذلك فإن الحفاظ على هذا المورد الحيوى، هو مسألة وجود تتطلب التزاما سياسيا دءوبا.. وجهودا دبلوماسية وتعاونا مع الدول الشقيقة.. لضمان تحقيق الأهداف المشتركة.

وأوضح أنه فى ضوء التزام مصر العميق بهويتها الإفريقية تبنت العديد من المبادرات والبرامج القارية، ذات الصلة بالمياه كما تأتى رئاسة مصر الحالية لمجلس وزراء المياه الأفارقة لتؤكد مجددا هذا الالتزام حيث تسعى مصر من خلال هذه الرئاسة إلى تعزيز التعاون الإقليمى فى مجال المياه ودعم جهود الدول الأعضاء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه.

أشار الى أن مصر بتعزيز أواصر التعاون الثنائى فى مجال المياه مع العديد من الدول الإفريقية وخاصة دول حوض نهر النيل حيث تقوم بتنفيذ المشروعات المختلفة.. بتمويل مصرى خالص مثل حفر الآبار وإزالة الحشائش فى المجارى المائية وإنشاء مراكز للتنبؤ بالأمطار وتأهيل الموانئ وبناء سدود حصاد الأمطار.

ودعا رئيس الجمهورية المجتمع الدولى إلى زيادة دعمه لجهود الدول الإفريقية فى مجال إدارة الموارد المائية وتوفير التمويل والتكنولوجيا اللازمة لتنفيذ المشاريع والبرامج التى تهدف إلى تحقيق الأمن المائى والتنمية ونشر السلام فى القارة الإفريقية.



واختتم إن المياه هى سر الحياه وأساس كل تقدم وتنمية ونوجه اليوم نداء للعالم أجمع من مصر - هبة نهر النيل العظيم - بأن الماء حق لكل إنسان على وجه الأرض وبضرورة إعلاء قيمة المياه فى الأجندة الدولية.

