شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام رحلات القطارات المقرر انطلاقها من محطة صعيد مصر بعد افتتاحها اليوم والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت هيئة السكة الحديد قرارا بتوقف عدد من القطارات العاملة على خطوط السكة الحديد بالوجه القبلي بعد افتتاح محطة قطارات صعيد مصر ببشتيل بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وحددت هيىة السكة الحديد قطارات بعربات VIP وقطارات النوم من خلال الأرقام التالية:-

أولاً : -

- اعتباراً من غدا 13 أكتوبر 2024 يتم وقوف قطارات VIP أرقام 2006-976-996/2011-981-983-935 بمحطة صعيد مصر طبقاً للجداول المرفقة.

ثانياً :-

- اعتباراً من يوم 13 أكتوبر 2024 يتم وقوف قطارات VIP أرقام 934-980-2010-982/2007-977-997 بمحطة صعيد مصر طبقاً للجداول المرفقة

ثالثاً : -

- اعتباراً من غدا 13 أكتوبر 2024 يتم وقوف قطارات النوم أرقام 1086-86-82-1088 بمحطة صعيد مصر

طبقاً للجداول المرفقة

رابعاً : -

-اعتبارا من يوم 13 أكتوبر 2024 يتم وقوف قطارات النوم أرقام 87-83-187-1089 بمحطة صعيد مصر.



