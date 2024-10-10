شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر اتفاقية عمل جماعية بين نقابة السياحة وأحد فنادق شرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية فى العدد 223، الصادر بتاريخ 10 أكتوبر سنة 2024، اتفاقية عمل جماعية بين النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق، ويمثلها قانونا في التوقيع على هذه الاتفاقية محسن أش الله بصفته رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق، مع أحد الفنادق فى شرم الشيخ بخصوص توزيع حصيلة مقابل الخدمة.

ونصت الاتفاقية، على أن يقوم الطرف الثاني بتوزيع نسبة الـ (15% ) المخصصة من الحصيلة الكلية لرسم الخدمة مقابل الكسر والفقد والتلف بالتساوي بين العاملين بداية من 1/11/2024، وبذات الطريقة توزيع نسبة الـ (85%) وفقا للاتفاقية الجماعية المبرمة بين النقابة العامة للعاملين بالسياحة الفنادق والاتحاد المصرى للغرف السياحية بتاريخ 2013 /2/19 والمنشورة بالوقائع المصرية بالعدد رقم (70) في 25 مارس لسنة 2013 لتكون كامل الحصيلة موزعة على العاملين بالتساوى .

وأشارت الاتفاقية، إلى أنه اتفق طرفا هذه الاتفاقية صراحة اعتبار هذه الاتفاقية لاغيه وكأن لم تكن في حالة صدور قرار وزارى أو اتفاقية جماعية على المستوى القومي تعدل نسب صرف حصيلة رسم الخدمة حيث لن يعتد بهذه الاتفاقية ولن تعطى حق مكتسب للعاملين، كما اتفق طرفا هذه الاتفاقية على تطبيق القانون المصرى على هذه الاتفاقية واختصاص محاكم القاهرة بنظر أى نزاع قد ينشأ حول تفسير أو تنفيذ أيا من مواد.

وحررت هذه الاتفاقية من خمس نسخ بيد كل طرف نسخة وتودع الثلاث نسخ الأخرى بالإدارة المركزية لعلاقات العمل وشئون المفاوضة الجماعية بوزارة العمل لاتخاذ إجراءات نشر وقيد الاتفاقية الجماعية بالوقائع المصرية .