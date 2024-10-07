شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مستشفى أبو الريش يقدم روشتة طبية لتجنب أمراض الشتاء لطلاب المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الدكتور شريف الانورى مدير مستشفى أبو الريش المنيرة التابعة لمستشفيات قصر العينى بجامعة القاهرة، عدد من النصائح الطبية لطلاب المدارس، وذلك تزامنا مع انتظام الدراسة فى المدارس، وكذلك بدء فصل الخريف لتجنب الإصابة بالفيروسات الشتوية التى تنشط خلال هذه الأيام.

وقال الدكتور شريف الأنورى فى تصريحات لـ" الخليج 365"، إن أكثر الفيروسات الشتوية انتشارا فى موسم الخريف والشتاء، "الأنفلونزا وفيروس المخلوى"، موضحا أن تطعيم الأنفلونزا هام للغاية ويساعد على الوقاية من الأنفلونزا خلال الشتاء، مشددا على ضرورة غسل الأيدى واستخدام المطهرات وكذلك التهوية الجيدة فى المنزل والاعتماد على التغذية الجيدة لتجنب الإصابة للفيروس.

وأضاف مدير مستشفى أبو الريش، أن أى طالب لديه شك أنه مصاب بفيروس المخلوى يجب التواجد فى المنزل وعدم الذهاب للمدرسة لمنع انتشار العدوى، موجها نصيحة للأمهات فى حالة وجود طفل أقل من عام بحيث يجب تجنب الاختلاط فى حالة إصابة طفل آخر بالمنزل بالانفلونزا أو المخلوى وتجنب التجمعات الكبيرة وارتداء الأم "ماسك" أثناء الرضاعة لمنع انتشار العدوى وإصابة الطفل الرضيع.