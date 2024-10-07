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الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير العدل بتخويل أحد العاملين صفة مأمور الضبط القضائى

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القاهرة - سامية سيد - كتب إبراهيم قاسم وأسماء شلبي

الإثنين، 07 أكتوبر 2024 10:09 ص

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الإثنين، قرار وزير العدل رقم 3889 لسنة 2024، بتخويل أحد العاملين بمشروع الدعاية والإعلان والتسويق بمحافظة كفر الشيخ صفة مأمور الضبط القضائي. 

المادة الأولى: يخول العامل بمحافظة كفر الشيخ بصفته الوظيفية - في دائرة اختصاصه - صفة مأمور الضبط القضائي ، وذلك إعمالاً لنص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية ، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 208 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة .


القرار بالجريدة الرسمية

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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