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شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير العدل بتخويل أحد العاملين صفة مأمور الضبط القضائى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب إبراهيم قاسم وأسماء شلبيالإثنين، 07 أكتوبر 2024 10:09 ص
نشرت الجريدة الرسمية اليوم الإثنين، قرار وزير العدل رقم 3889 لسنة 2024، بتخويل أحد العاملين بمشروع الدعاية والإعلان والتسويق بمحافظة كفر الشيخ صفة مأمور الضبط القضائي.
المادة الأولى: يخول العامل بمحافظة كفر الشيخ بصفته الوظيفية - في دائرة اختصاصه - صفة مأمور الضبط القضائي ، وذلك إعمالاً لنص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية ، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 208 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة .
القرار بالجريدة الرسمية
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