شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير العدل بتخويل أحد العاملين صفة مأمور الضبط القضائى والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الإثنين، قرار وزير العدل رقم 3889 لسنة 2024، بتخويل أحد العاملين بمشروع الدعاية والإعلان والتسويق بمحافظة كفر الشيخ صفة مأمور الضبط القضائي.

المادة الأولى: يخول العامل بمحافظة كفر الشيخ بصفته الوظيفية - في دائرة اختصاصه - صفة مأمور الضبط القضائي ، وذلك إعمالاً لنص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية ، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 208 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة .