شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: اختبار شهر أكتوبر فيما درسه الطالب منذ بدء الدراسة والان مع تفاصيل الخبر

تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اختبار شهر أكتوبر للطلاب كأول امتحان شهر بالعام الدراسي الجديد، حيث أوضحت وزارة التربية والتعليم أن الامتحان يكون فيما درسه الطالب من المناهج الدراسية منذ بدء العام الدراسي الجديد وحتى موعد عقد الاختبار، كما تكون أسئلة امتحان شهر أكتوبر قصيرة بمعدل حصة دراسية واحدة.

ويعتمد نظام التقييم للصفوف من الثالث حتى السادس الابتدائي على قياس مخرجات التعلم بالمواد الدراسية المطورة، ويتم تقييم ما يدرسه التلميذ في الصفوف الثالث - الرابع - الخامس - السادس بمرحله التعليم الابتدائي، امتحان نهايه. الفصل الدراسى 60 درجات + 10 درجات للمهام الأدائية+ 5 درجات لكراسة الواجب + 5 درجات للتقييم الأسبوعى + 10 درجات لاختبار الشهر + 5 درجات للمواظبة والسلوك و5 درجات لكراسة النشاط بواقع 100 درجة فى المادة.

وتنقسم التقييمات إلى : تقييم شهرى أول: يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها من بداية العام الدراسي، وحتى نهاية شهر أكتوبر الجارى ويقيس نواتج التعلم المستهدفة، بالإضافة إلى تقييم شهري ثان يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها، من نهاية شهر أكتوبر، وحتى نهاية شهر نوفمبر، ويقيس نواتج التعلم المستهدفة، في تلك الفترة الزمنية فقط.

وشددت الوزارة على أنه يعد الامتحان النهائى في نهاية كل فصل دراسي، ويقيس نواتج التعلم المستهدفة، في الفصل الدراسي كاملاً، ويحصل التلميذ في نهاية الفصل الدراسي على مجموع الدرجات الثلاث بالإضافة إلى درجات المهام الأدائية - كراسة الواجب - كراسة النشاط التقييم الأسبوعي المواظبة والسلوك.



