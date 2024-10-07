شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل ترفع حالة التأهب تحسبا لهجوم من غزة عشية ذكرى هجوم 7 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفعت إسرائيل حالة التأهب عشية ذكرى هجوم حركة حماس فى السابع من أكتوبر على مواقع عسكرية ومستوطنات اسرائيلية فى مناطق غلاف قطاع غزة ، تحسبا من احتمال إطلاق صواريخ من غزة.



وقالت قناة "أى 24" الإسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلى لا يستبعد إمكانية إطلاق رشقات صاروخية الى جنوب إسرائيل ومركز البلاد.



ونقلت القناة عن مسؤولين قولهم أن هناك استعدادات فى الجهاز الأمنى لإحتمال التصعيد، وفى الوقت نفسه، أمر الجيش الإسرائيلى بتعزيز القوات فى غلاف غزة.