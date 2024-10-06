حريق فندق شهير بالجيزة.. ارتفاع المصابين لـ7 حالات اختناق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

كشف مصدر أمني عن ارتفاع حصيلة مصابي حريق اندلع داخل جيم ملحق بفندق شهير بمحافظة الجيزة، اليوم الأحد.

قال المصدر في تصريحات لمصراوي، إن تصاعد كثيف للأدخنة تسبب في 7 حالات اختناق بينهم عمال بالفندق.

أضاف المصدر أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى أم المصريين، للعلاج وسط جهود رجال الدفاع المدني للسيطرة على النيران.

تلقى مأمور قسم شرطة الجيزة، إخطارا من إدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق داخل فندق بشارع مراد.

دفع اللواء محمد العدلي مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارات الإطفاء بالتنسيق مع قطاع الغرب.

تبين بالفحص نشوب حريق داخل جيم بالطابق الثالث داخل الفندق، وسط جهود رجال الدفاع المدني للسيطرة على النيران.