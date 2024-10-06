ضبط شخصين حاولا تهريب ألعاب نارية خارج البلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

واصلت الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لمكافحة جرائم الإتجار بالألعاب النارية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مالك شركة لشحن وتصدير البضائع وعامل بذات الشركة بدائرة قسم شرطة المعادي؛ حاولا إخفاء ألعاب نارية داخل حاويات بهدف تهريبها عبر أحد المعابر البرية خارج البلاد.

وعثر بداخل مخزن غير مرخص تابع للشركة على 105 كرتونة تحتوي على أكثر من 15 ألف قطعة من الألعاب النارية والمحدثات الصوتية، وبمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما لهذه المضبوطات بقصد تهريبها.

كما تم ضبط عاطل ومالك شركة مقيمين بدائرتي قسم شرطة الجمالية ومنشأة ناصر، وبحوزتهما 7000 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام والأنواع. وبمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بمختلف أشكالها، وخاصة جرائم حيازة وترويج الألعاب النارية.