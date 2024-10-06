ضبط شخص لاتهامه بتزوير شعار الجمهورية ومحررات رسمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، في ضبط شخص تخصص في تزوير أختام شعار الجمهورية والمحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية.

معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام - الأحوال المدنية أفادت قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق بالشرقية بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص في تزوير أختام شعار الجمهورية والمحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، بحوزته "4 أختام شعار الجمهورية مزورين – 24 أكلاشيه مزورين – 2 اسطمبة معدنية تستخدم في تصنيع أختام شعار الجمهورية – 2 هاتف محمول – مبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي.

بمواجهة المتهم اعترف بمزاولة النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.