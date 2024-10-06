شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس اتحاد العمال: استلهام روح نصر أكتوبر ضرورة لمواجهة مخاطر تحدق بوطننا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم مجدى البدوى نائب رئيس اتحاد عمال مصر بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى ولرجال القوات المسلحة بمناسبة الذكرى 51 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وقال البدوى إننا فى ظل التحديات التى تواجهها الدولة المصرية حاليا ومن أجل الحفاظ عل أمننا القومى يجب أن نستحضر روح أكتوبر 73 و التى تميزت بالاصطفاف الوطنى ووقوف الشعب خلف قيادته حتى النصر مشددا على أننا نحتاج خلال تلك المرحلة الى نصر جديد وبروح قتالية جديدة

وأشار البدوي إلى أن الحرب الحالية ليست حربا عسكرية كما كان يحدث من قبل وإنما حرب من نوع جديد وهى تدمير الدول داخليا ونشر الفوضى بين الشعوب.

وأضاف البدوى أنه لا شك أننا نعيش مرحلة إقتصادية إستثنائية فرضت علينا نتيجة التحديات الاقتصادية العالمية وهذه المرحلة لن نتغلب عليها إلا بجهد وعرق عمال مصر من خلال زيادة الانتاج وجودته.

ولفت البدوي خطورة التوقيت الذي تحل فيه تلك الذكرى، والتي يجب أن نستلهم منها روح العزيمة والفداء والتضحية لمواجهة تلك المخاطر التي تحدق بوطننا للحفاظ على الأمن القومي خاصة في ظل الوضع الإقليمي المُعقد الذي تشهده منطقتنا.

وتعهد البدوي بأن عمال مصر سيحققون تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنتصارا جديا فى هذه المعركة حتى تعود مصر مركزا للصناعة العالمية.

وجدد البدوي دعمه للدولة المصرية لصد أي مخاطر يمكن أن تشكل تهديدا لأمننا القومي مجددا تفويضه للقيادة السياسية لاتخاذ ما تراه مناسبًا دفاعًا عن كل شبر في أرض مصر.



