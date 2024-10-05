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لم يعرض علينا التصالح.. محامي فرد الأمن في واقعة "إمام عاشور" يكشف التطورات قبل جلسة اليوم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب : أحمد عادل

تنظر محكمة جنح الشيخ زايد، اليوم السبت، أولى جلسات لاعب الأهلي "أمام عاشور" في واقعة التعدي على فرد أمن داخل مول تجاري بمنطقة الشيخ زايد.

وقال علي فايز، محامي فرد الأمن المعتدي عليه من قبل لاعب الأهلي أمام عاشور، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن سيطالب بتوقيع أقصي عقوبة على اللاعب وتعديل القيد والوصف وإضافة اتهامات أخرى.

وتابع فايز، إن واقعة المزعومة من قبل اللاعب وزوجته لم يستدل عليها إلي الآن، ولم يتواصل مع موكله أحد بشأن التصالح الودي قبل جلسة اليوم، والمرة الوحيدة عندما تواصل معه شخص من داخل النادي الأهلي ذهب وانتظر لساعات ولم يستقبله أحد.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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