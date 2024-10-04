"دخل في الرصيف".. 8 مصابين إثر حادث أتوبيس أعلى دائري السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أصيب 8 أشخاص على الأقل في اصطدام أتوبيس بالرصيف ولافتة إرشادية أعلى الطريق الدائري اليوم الجمع.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين عند نفق العاشر.

انتقل رجال المرور إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اختلال عجلة القيادة بيد سائق أتوبيس قادم من السلام اتجاه التجمع الخامس، واصطدامه بالرصيف ولافتة تحديد الاتجاهات.

أسفر عن الحادث سقوط 8 مصابين نقلوا إلى مستشفى السلام للعلاج، ودفع مأمور قسم أول السلام بمديرية أمن القاهرة بتعزيزات أمنية لحين رفع آثار الحادث.