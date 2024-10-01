الداخلية توضح حقيقة منشور "سرقة محول كهرباء" بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية تداول منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بشأن الزعم بسرقة محول الكهرباء، والأسلاك المتواجدة بمدخل إحدى القرى بدائرة مركز شرطة قوص بمحافظة قنا.

وبالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله جملةً وتفصيلاً، وأنه لا يوجد بلاغات أو محاضر محررة في هذا الشأن، وأن محول الكهرباء الوارد بالخبر غير مستخدم، ويتم تغذية القرية من خلال برج آخر ولا توجد به ثمة أعطال.

وبمواجهة القائم على النشر بادعائه الكاذب أقر بذلك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله لادعائه الكاذب، وتولت النيابة العامة التحقيق.