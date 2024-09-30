المفتي يبحث استعداد "الإفتاء" للمشاركة في الدورة 55 لمعرض الكتاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

عقد الدكتور نظير محمد عياد -مفتي الجمهورية- اجتماعًا تحضيريًّا لمناقشة استعدادات دار الإفتاء المصرية للمشاركة في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55.

حضر الاجتماع عددٌ من قيادات دار الإفتاء، من بينهم الدكتور علي عمر الفاروق، رئيس القطاع الشرعي، والدكتور إبراهيم نجم، الأمين العام لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، والدكتور محمود شلبي، مدير إدارة المراجعة الشرعية، والدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، والدكتور مصطفى عبد الكريم، مدير البوابة الإلكترونية لدار الإفتاء، والشيخ حازم داود، مدير إدارة التدقيق اللُّغوي، والشيخ محمود أبو العزائم، مدير التدريب بدار الإفتاء، ومحمد فاروق، المدير المالي، ومحمد فايد، مدير إدارة الإصدارات بدار الإفتاء.

واستعرض المفتي خلال الاجتماع رؤيته لمشاركة الدار في معرض القاهرة الدولي للكتاب، مشيرًا إلى أن الهدف ليس فقط عرض الكتب، بل المشاركة القوية من خلال العديد من الأفكار المبتكرة.

وأوضحت دار الإفتاء أنه من بين تلك الأفكار: مُقترح لإنتاج فيلم تسجيلي عن دار الإفتاء، وتنظيم ندوات متخصصة تضم علماء الدين والطب والاقتصاد والاجتماع والثقافة، إلى جانب تخصيص شخصية للمعرض يتم اختيارها من بين المفتين السابقين، وإنشاء متحف يعرض تاريخ الدار ويبرز شخصيات المؤثرين فيها.

وتناول الاجتماعُ مقترحاتٍ لعمل بروتوكولات تعاون مع عدد من الهيئات ودُور النشر المشارِكة في المعرض، وإقامة صالون خاص لكبار الزوار، واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في أنشطة المعرض.

وناقش المفتي إمكانية طباعة بعض البحوث العلمية المتخصصة التي تستشرف المستقبل في ضوء المقاصد الشرعية، وإنشاء قاموس مصطلحات يضم أهم المصطلحات المتعلقة بالمذاهب، وإعداد شعار مميز لهذه المشاركة.

وأكد المفتي، أن دار الإفتاء حريصة كعادتها على المشاركة في هذا الحدث الثقافي الهام منذ سنوات، مشددًا على أن هذه المشاركة تأتي ضمن جهود الدار في نشر العلم الشرعي الصحيح والثقافة الوسطية والبناء الفكري للإنسان المصري، وتعزيز الحوار مع مختلف شرائح المجتمع.

واختتم المفتي الاجتماع بتأكيده على ضرورة الاستعداد الجيد لضمان تقديم مشاركة متميزة تعكس الدَّور المحوري لدار الإفتاء في نشر المعرفة وخدمة المجتمع.